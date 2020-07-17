Vatandaşlarla bir araya gelip devam eden çalışmaları incelediler Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlarla bir araya gelme ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleme kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlarla bir araya gelme ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleme kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Canpolat, son olarak Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Karşıkaya, Sancaktar, Konuklu, Süleymaniye ve Devteşti mahallerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelme ve taleplerini dinleme kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Canpolat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Karşıkaya, Sancaktar, Konuklu, Süleymaniye ve Devteyşti mahallerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerin dinlendiği ziyarette Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar da yerinde incelenerek yetkililerden bilgiler alındı. İncelemelerde Başkan Canpolat ve İlçe Kaymakamı Esen'e mahalle muhtarları, birim amirleri ve teknik heyet eşlik etti.

Temasların ardında açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "İlçe Kaymakamımızla birlikte Haliliye ilçemizin çeşitli mahallelerinde incelemelerde bulunduk. Hali hazırda var olan projelerimizi hep birlikte gezdik ve aynı zamanda taslak halinde olan projelerimizi de kaymakamımıza arz ettik. Bu arada gittiğimiz mahallelerde hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de muhtarlarımızla bir araya gelerek projelerimizle ilgili kendilerinden görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızın bizlere ve kaymakamımıza olan destek ve teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Burada konuşan Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen ise, "Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile beraber ilçemizin merkez mahallelerinden Sancaktar, Konuklu, Karşıyaka, Süleymaniye ve son olarak Devteşti mahallelerinde belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelemesinde bulunduk. Belediye Başkanımızın dönem içerinde planlamasını yapmış olduğu daha öncesinde de masa başında projelerini incelediğimiz bu yatırımları bugün sahada biz zati görme fırsatı bulduk. Mahallelerimizde yapılan bu hizmetlerden dolayı vatandaşlarımız için hizmet beklentilerinin karşılandığının yerinde görme mutluluğunu yaşadık" dedi.

Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına da, "Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mahallemizi ziyaret etmeleri bizleri memnun etmiştir. Ben tüm mahallem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Canpolat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen buradaki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA