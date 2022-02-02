Vatandaşların uğrak noktası 'Pursaklar Mahalle Konakları' - Haberler
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Vatandaşların uğrak noktası 'Pursaklar Mahalle Konakları'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vatandaşların uğrak noktası 'Pursaklar Mahalle Konakları'

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların uğrak noktalarının başında gelen Mahalle Konakları'nda, ilçe sakinlerinin programlarına misafir oluyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların uğrak noktalarının başında gelen Mahalle Konakları'nda, ilçe sakinlerinin programlarına misafir oluyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması amacıyla iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Mahalle Konakları'nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda sık sık mahalle konaklarını ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Karşıyaka Mahalle Konağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

"Mahalle Konakları büyük bir teveccüh kazandı"

Mahalle Konakları'nın, ilçe halkı tarafından büyük bir teveccüh kazandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçe sakinlerimizin büyük teveccühünü kazanan mahalle konaklarımız, büyük bir teveccüh kazandı. Bizlerde İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte Karşıyaka Mahalle Konağımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ettik" dedi. - ANKARA

Vatandaşların uğrak noktası 'Pursaklar Mahalle Konakları'

Vatandaşların uğrak noktası 'Pursaklar Mahalle Konakları'

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pursaklar Belediyesi, Mehmet Yıldız, Hisarcık, Asker, Yerel, Haber

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