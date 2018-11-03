Vatandaşların Belediye Tesislerini Gezmeye Devam Ediyor
Kilis Belediyesi tarafından vatandaşları belediye tesislerini gezdirmeye devam ediyor.
Kilis Belediyesi tarafından vatandaşları belediye tesislerini gezdirmeye devam ediyor.
Kilis Belediyesinin başlattığı "Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz" projesinin kapsamında Saraç Mehmet Çavuş, Fatih Sultan Mehmet, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir Bilal Habeş ve Hürriyet mahallelerinden vatandaşlar belediyenin tesislerini geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlar, mezarlık müdürlüğü, itfaiye, belediye serası, kent ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesislerinin ziyaretinden sonra Resul Osman Mesire alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. - KİLİS