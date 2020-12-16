Vatandaşları dolandıran 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı
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Vatandaşları dolandıran 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

16.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:03
Vatandaşları dolandıran 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı, Başmakçı ve İhsaniye ilçelerinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp, vatandaşları toplamda 54 bin 700 TL, 5 bilezik, 4 Cumhuriyet altını, bir çift küpe ve 440 euro dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Denizli'de yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı, Başmakçı ve İhsaniye ilçelerinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp, vatandaşları toplamda 54 bin 700 TL, 5 bilezik, 4 Cumhuriyet altını, bir çift küpe ve 440 euro dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve istihbarat ekipleri, kendilerini jandarma olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 10 Aralık'ta İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır köyünde İ.A.'nın 46 bin TL, 15 Aralık'ta Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Z.B.'ye ait 2 altın bilezik, 2 bin 700 TL ve 440 Euro parası ile aynı gün Başmakçı ilçesine bağlı Ovacık köyünde A.A.'nın 3 altın bileziğini, 4 Cumhuriyet altınını, bir çift altın küpesini ve 6 bin TL'sini aynı yöntemle dolandıran şüphelilerin A.D. (37), Ş.A. (53) ve A.Ç. (56) olduğu tespit edildi. 

Şüphelilerin il dışından geldiğini tespit eden ekipler, gidebilecekleri yol güzergahlarındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 3 şüphelinin Denizli yönüne gittiğini belirleyen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ile koordineli olarak çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu 34 AH 1962 plakalı otomobil, 15 Aralık günü saat 17.30 sıralarında Denizli JASAT ekiplerince durduruldu. Otomobilde ve içinde bulunan A.D., Ş.A. ve A.Ç.'nin üzerlerinde yapılan aramada 14 bin 465 TL, 105 euro, 3 burma bilezik, 3 Cumhuriyet altını, 100 euro bozdurulduğunu gösteren fiş, 4 cep telefonu ve 5 sim kart ele geçirildi.Sandıklı Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan ele geçirilen altın ve bileziklerin Başmakçı ilçesi Ovacık köyünden A.A.'ya ait olduğu tespit edilerek, kendisine verildi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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