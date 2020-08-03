Vatandaşlar, sahil kenarlarını tercih etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşlar, sahil kenarlarını tercih etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde sahil kenarlarında vakit geçirdi.

03.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:01

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Tarihi yarımadada denize girmek isteyenlerin en çok tercih ettiği Sarayburnu Sahili'nde Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de yoğunluk gözlendi.

Denize girmek için Sarayburnu'na gelen Hüseyin Kahraman, bayramın son gününü denize geldiklerini belirterek, "Deniz güzel, hava güzel. Bu güzel günü değerlendireceğiz inşallah. Harika bir hava, harika bir ortam." dedi.

Hüseyin Güzel de Kurban Bayramı'nın 4. gününde güzel havayı da fırsat bilerek önce ormana, ardından denize geldiklerini dile getirdi.

Yasemin Büyüktürk ise çocuklarının isteği üzerine bayramın son gününü deniz kenarında değerlendirdiklerini ifade ederek, "Artık çocuklar eğlensin, ben de onları izliyorum." dedi.

Üsküdar, Kadıköy, Caddebostan, Maltepe sahillerinde de bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da yürüyüş yaparak günü değerlendirdi. Mesire alanları ve sosyal tesislerde yoğunluk gözlendi.

Beylikdüzü Sahili'nde, kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarındaki alanlarda piknik yaptı.

Avcılar Sahili'ndeki yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlar, bayramın son gününü dinlenerek geçirdi. Avcılar Sahili'nde atlı polisler zaman zaman devriye gezdi.

Bayramın son gününde İstanbulluların akın ettiği mekanlardan biri de Menekşe Sahili oldu. Tatilin son gününü denizde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Menekşe Sahili'nde aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da ağaçların gölgesinde oturarak piknik yaptı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasına göre trafik yoğunluğu bayramın son gününde yüzde 20 olarak kaydedildi.

Vatandaşlar, sahil kenarlarını tercih etti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı İrem Derici Barış Arduç Serdar Ortaç
Spor Beto Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Vatandaşlar, sahil kenarlarını tercih etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:17:46. #1.15#
title