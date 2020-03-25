Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı
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Volkswagen, Beetle, Rize, Güncel

Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı

Rize'de bir binanın çatı katındaki kafetaryanın tabelasındaki yan duran vosvosları görenler düşecek korkusu ile tedirgin olunca işletme sahibi indirmek zorunda kaldı.

25.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:15
Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı

Rize'de bir binanın çatı katındaki kafetaryanın tabelasındaki yan duran vosvosları görenler düşecek korkusu ile tedirgin olunca işletme sahibi indirmek zorunda kaldı.

Rize'de bir binanın çatı katındaki yer alan kafetaryanın sahibi tabelasına ilgi çekmesi için 'vosvos' olarak bilinen Volkswagen Beetle marka araçları koyararak ilginçliğe imza atmıştı. Vatandaşların 'Acaba düşer mi' korkusu nedeniyle araçları indirmek zorunda kalan işletme sahibi Gökhan Bakır "Vatandaşlarımızın aklındaki soru işaretini yok etmiş olduk" dedi.

Rizeli işletmeci Gökhan Bakır, şehir merkezinde Belediye Blokları'nın 3. katına açtığı kafede farklı bir konsept oluşturmak istedi. İnsanlar için kafenin bir albenisi olması gerektiğini düşünen Bakır, 'vosvos' olarak araçları tabelasına koyarak ilgi çekti. Bakır aynı zamanda kafenin içerisinde de ikiye böldüğü araçları masa olarak kullandı. Kafenin açılmasıyla ise müşteriler kendisinden vosvosları tabeladan indirmesini talep etti. Tabelada asılı vosvosların Vatandaşa korku verdiği gerekçesiyle sürekli şikayet aldığını dile getiren İşletmeci Bakır "Vatandaşlarımızın bizden bir talebi oldu. Belediyeye tabela için bütün bilgi ve evrakları verdiğimiz halde belediyeye bir talepleri oldu, şahsımıza 'Bunlar korkutucu duruyor' diye bir talepleri oldu. Bizde daha modern, daha şık bir şekilde tabelayı uygun hale getirip, yine aynı görseli verip 1 ay içerisinde, Korona virüsün de ortadan kalkmasıyla yeniden açacağız. Tadilatımızı da bitirip 150 metrekare olan dükkanımızı 300 metrekareye kadar da büyütüp yeniden hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Bakır tabeladan çıkartılan vosvosları yine dükkanın içerisinde masa olarak değerlendireceğini dile getirdi. - RİZE

Kaynak: İHA

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