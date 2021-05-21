Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor
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Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor

Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, huzursuzluk çıkardığı iddia edilen bir şahsı mahallelerinde istemediklerini söyledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, huzursuzluk çıkardığı iddia edilen bir şahsı mahallelerinde istemediklerini söyledi.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Aksöz Geçidi'nde yaşayan yaklaşık 40 vatandaş, mahallelerine sonradan taşınan ve sürekli huzursuzluk çıkardığını iddia ettikleri A.G.'den şikayetçi olduklarını ve mahallelerinde istemediklerini söyledi. Mahalleli Ümit Sezer; "30 seneden beri buradayım, burada kurban, kuzu yayılırdı. 3 seneden beri huzursuzuz. Bu adam geldi, canımız, malımız, hiçbir şeyimiz yok bizim. Bu adamın mahallemizden gitmesini istiyoruz. Mahallemizde istemiyoruz" dedi.

Huzurlu bir mahallede büyüdüklerini ancak A.D'nin mahallelerine taşındıktan sonra 3 yıldır huzurlarının kaçtığını ifade eden bir diğer mahalle sakini Süleyman Çarboğa ise; "Çocukluğumuz bu mahallede geçti. Bu insanların hepsi burada mülk sahipleri. Mahallemiz çok huzurlu mahalleydi. Ama ne yazık ki mahallemize taşınan bir şahıs, sürekli huzursuzluk çıkartmaya başladı. Mahalle sakinleri olarak bu şahıstan şikayetçiyiz. Mahalleli olarak 'artık yeter' diyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor
Vatandaşlar, huzursuzluk çıkaran şahsı mahallelerinde istemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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