İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
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İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler

İstanbul'da hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Belgrad Ormanı'na piknik yapmak için akın edince ormanın girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

21.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:32

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Arabalarıyla ormana gelmek isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi. Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı. Ailece yemeklerini yiyenler daha sonra kurdukları hamaklarda uzanarak dinlendi, bazıları da top oynayarak vakit geçirdi. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler

"GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Piknik yapmaya gelen Meryem Şişik, "Kısıtlamadan dolayı uzun süredir çıkamıyorduk. Bugün sabahtan çıkıp buraya geldik. İş arkadaşları ve yeğenlerle burada keyif yapıyoruz. Babalar günü diye de ağabeyimizi getirdik. Pikniğimizi ve kahvaltımızı yaptık iyi oldu bizim için. Güzel havanın tadını çıkartıyoruz" dedi.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler

"HAVA GÜZEL BELGRAD ORMANI'NA KAÇTIK"

Mustafa Altun, "Hava güzel bizde Belgrad Ormanı'na kaçtık. Babalar günü diye beni buraya getirdiler ve sürpriz yaptılar. Kahvaltımızı yaptık şimdi mangal yapacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler

"BU DAHA İLK PİKNİĞİMİZ"

Sosyal mesafeyi koruyarak piknik yaptığını söyleyen Bünyamin Selim, "Dünkü kısıtlamadan sonra bugün hava almaya geldik. Sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak pikniğimizi yapıyoruz. Evde bunaldık ama devlet ne derse o, çıkmadık dışarıya. Bu daha ilk pikniğimiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler

Kaynak: İHA

Manşet

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