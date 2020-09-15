Vatandaşlar bakımsız botanik bahçesine tepki gösterdi
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Vatandaşlar bakımsız botanik bahçesine tepki gösterdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve bakımsız halde olan botanik bahçesine, Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ın adının verilmesine vatandaşlar, "Bu bahçe, Aziz Sancar ismine yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar bakımsız botanik bahçesine tepki gösterdi
15.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:56

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve bakımsız halde olan botanik bahçesine, Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ın adının verilmesine vatandaşlar, "Bu bahçe, Aziz Sancar ismine yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ile Akın Anadolu Lisesi arasında kalan arsada açılan ve Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlemesi yapılan botanik bahçesine, Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar'ın isminin verilmesine tepki gösterdi.

Sancar'ın, ülkemize fen bilimleri dalında Nobel kazandırmış bir bilim adamı olduğunu söyleyen vatandaşlar, "O ülkemizin gururu. Onun adının, 5-10 zeytin fidanı dikilmiş, her tarafı ot içinde kalmış ve bir de hiç de alakası olmadığı halde botanik bahçesi diye adlandırılmış bir yere verilmesi hiç de uygun olmamıştır. Okul yöneticileri belki iyi niyetle böyle bir adlandırma yapmış olabilirler ama Aziz Sancar ismine hiç de layık olmayan bir girişim olmuş" diyerek tepki gösterdiler.

Botanik bahçesinin çevre düzenlemesinin yeniden yapılmasını talep eden vatandaşlar, düzenleme yapılmadığı takdirde Aziz Sancar isminin kaldırılmasını istedi.

Aziz Sancar kimdir?

Aziz Sancar, 8 Eylül 1946 yılında, Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelmiş, Türk hekim akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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