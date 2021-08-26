Vatandaşın gösterdiği faturadaki KDV tutarını gören Akşener şaşıp kaldı

Esnaf gezileri kapsamında Sinop'ta vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yanına gelen ve emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, elektrik faturasındaki KDV fiyatını gösterip "Bu neyin nesi? Millet bu kadar soyulur mu?" diyerek isyan etti. Faturayı gören Akşener ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir süredir Türkiye'yi karış karış gezerek esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son durağı Sinop oldu. Sinop'un Durağan ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, tek tek esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

KDV TUTARINA İSYAN ETTİ

Bu sırada Akşener'in yanına gelen ve emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, Akşener'e gelen elektrik faturasındaki KDV fiyatını gösterdi. 170 liralık elektrik faturasının KDV'sinin 145 lira olduğunu söyleyen vatandaş, "Bu neyin nesi? Bu kadar soyma olur mu?" diyerek isyan etti.

"VAY BE" DEYİP ŞAŞIRDI

Gördüğü fatura karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akşener, "Vay be!" diyerek vatandaşa ne kadar emekli maaşı aldığını ve geçinip geçinmediğini sordu. Vatandaş ise, "3.500 lira emekli maaşı alıyorum. Bir ailem var başka kimsem yok yanımda. Çocuklarım asgari ücretle çalışıyor İstanbul'da. Onlara da yardım ediyorum. 100 bin lira bankaya borcum var" dedi.