Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim
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Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim

22.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:56
Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim

Kayseri'de, komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayın ardından ifade veren Ziya H.'nin,"Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Ben namusumu temizledim" dediği ortaya çıktı.

Kayseri'ninMelikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza (23), istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp, üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu. Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. (33) gözaltına alındı.

Başını taşla ezip komşunu öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim

''EŞİME RAHATSIZLIK VERİYORDU''

Ziya H'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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