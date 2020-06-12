Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
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Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?

Araştırma Şirketi Areda Survey, 2-5 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankette vatandaşlara "Koronavirüs salgın sürecini hangi ülkede geçirmek isterdiniz?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 80,2'si "Türkiye'de geçirmekten memnunum" yanıtı verirken; sıralama Almanya, Küba, İngiltere ve Norveç şeklinde devam etti.

12.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:17

Araştırma Şirketi Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihleri arasında 2 bin 414 kişi ile Türkiye gündem araştırması yaptı. Araştırmada vatandaşlara "Koronavirüs salgın sürecini hangi ülkede geçirmek isterdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların %80,2'si "Türkiye'de geçirmekten memnunum" cevabını verirken %7,1'i Almanya, %2'si Küba, %1,9'u İngiltere şeklinde yanıt verdi.

KATILIMCILARA BİRÇOK SORU YÖNELTİLDİ

Haber7'nin haberine göre; araştırmada katılımcılara, "Koronavirüs salgın sürecini hangi ülkede geçirmek isterdiniz? 1 Haziran'da Türkiye'de yeni normalleşme sürecine girilmesine rağmen 18 yaş altı ve 65 üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi kararını doğru buluyor musunuz? Sizce yeni normalleşme sürecinin en riskli adımı hangisidir? Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" gibi sorular soruldu.

HALKIN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA GÜVENİ TAM

"Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusuna 16 Martta katılımcıların yüzde 73.1'i "Evet" cevabını verirken 5 Haziran'da bu oran yüzde 83,9'a çıktı.

Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?

KORONAVİRÜS SÜRECİNİ HANGİ ÜLKEDE GEÇİRMEK İSTERDİNİZ?

"Koronavirüs salgın sürecini hangi ülkede geçirmek isterdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 80,2'si Türkiye'de geçirmekten memnunum yanıtını verdi.

Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYGULANAN KISITLAMANIN DEVAM ETMESİNİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?

"1 Haziran'da Türkiye'de yeni normalleşme sürecine girilmesine rağmen 18 yaş altı ve 65 üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi kararını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 65,5'i "Evet doğru buluyorum" yanıtını verirken, yüzde 34,5'i ise "Hayır yanlış buluyorum" şeklinde cevap verdi.

YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNİN EN RİSKLİ ADIMI HANGİSİDİR?

"Sizce yeni normalleşme sürecinin en riskli adımı hangisidir?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri, yüzme havuzu ve kaplıca vb. işletmelerin açılması yanıtını verdi. İkinci sırada ise yüzde 51,4 oranla turizm tesislerinin açılması yer aldı. Avm'lerin açılmasını riskli adım olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 1,6'da kaldı.

Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?

Güncel Manşet

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