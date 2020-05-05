Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
05.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:45

AREA Araştırma Şirketi'nin nisan ayını kapsayan Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda vatandaşlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların cevabı; yüzde 35.8 ile AK Parti, yüzde 24.8 ile CHP, yüzde 12.1 ile HDP, yüzde 11.8 ile İYİ Parti ve yüzde 9.6 ile MHP oldu.

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma Şirketi'nin nisan ayını kapsayan "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" anketini köşesine taşıdı.

Anket, 12 büyükşehirde, 27-29 Nisan tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 220 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapıldı.

AK PARTİ YÜZDE 35, MHP YÜZDE 9

Ankette vatandaşlara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; kullanıcıların yüzde 35.8'i AK Parti ve yüzde 24.8'i ise CHP cevabını verdi. Bu iki partiyi sırasıyla; yüzde 12.1 ile HDP, yüzde 11.8 ile İYİ Parti izledi. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise kullanıcıların yüzde 9.6'sının tercihi oldu.

Öte yandan kullanıcıların yüzde 2'sinin cevabı, Ali Babacan'ın kurucusu olduğu DEVA Partisi olurken yüzde 3.9 ise "diğer" tercihini kullandı.

VATANDAŞLARA YÖNELTİLEN DİĞER SORULAR

-Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 56.8

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 43.2

-Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Koronavirüs 32.9

Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk 26.8

İşsizlik 9.7

Eğitim sistemi/ eğitimsizlik 5.5

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri 4.1

Hükümet'in kötü yönetimi 3.9

Sağlık sektöründeki sorunlar 3.0

Muhalefet 1.8

PKK/ Terör 1.7

Kürt sorunu 1.3

Birlik-beraberlik 1.0

Suriyeli göçmenler 0.3

Diğer 2.3

Fikir belirtmeyen 6.0

-Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?

Recep Tayyip Erdoğan: Olumlu 44.3, Olumsuz 51.6, Fikir belirtmeyen 4.1

Devlet Bahçeli: Olumlu 32.8, Olumsuz 51.8, Fikir belirtmeyen 15.4

Meral Akşener: Olumlu 31.2, Olumsuz 49.3, Fikir belirtmeyen 19.5

Kemal Kılıçdaroğlu; Olumlu 28,6 Olumsuz 59,3 Fikir belirtmeyen 12,1

Selahattin Demirtaş; Olumlu 16,5 Olumsuz 67,3 Fikir belirtmeyen 16,2

Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Politika Manşet

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