Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu - Haberler
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Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Bingöl ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözler sarf etti. Bu küfrün ardından Türkkan'ın yıllar önce attığı, "Ben küfür bilmem. 'Bin misli' diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" tweeti sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise Lütfü Türkkan'ın 2013 yılında attığı tweeti gündeme getirdi. Türkkan'ın "Ben küfür bilmem. 'Bin misli' diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" tweeti kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu

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