Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN VATANDAŞA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

YILLAR ÖNCEKİ TWEETİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise Lütfü Türkkan'ın 2013 yılında attığı tweeti gündeme getirdi. Türkkan'ın "Ben küfür bilmem. 'Bin misli' diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" tweeti kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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