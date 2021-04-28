Vatan Partisi ve TGB'den Biden'a tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanması, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanması, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından protesto edildi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir Şubesi üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasına, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Buca ilçesindeki NATO Karargahı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, "ABD'nin Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak tanımasıyla, çaldığı hücum borusuna karşı harekete geçtik. Biden'ın açıklaması, Türkiye'ye ve Asya'ya karşı hücum borusudur. ABD Başkanı, 1915 olaylarıyla ilgili bir 'insan hakları' çıkışı yapmamıştır. Biden, öncelikle Türkiye'ye Rusya ve Çin'in de içinde bulunduğu Asya'ya yönelik yoğun tehditlerini eyleme geçirmek için de işaret fişeğini yakmıştır" dedi.

Soykırımın emperyalist bir yalan olduğunu dile getiren TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum da "Bu karar yok hükmündedir. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağı da yoktur. Arkamızda büyük mücadeleler ve kapı gibi mahkeme kararları var. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in AİHM'de kazandığı zafer bu tartışmayı kesin olarak bitirmiştir" diye konuştu.

Yaklaşık 390 kişilik grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR