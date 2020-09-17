Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuk olduğu bir programda, "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna "7 milyar insan tweet de atsa o çiçeği yine alırdım" yanıtını verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'dan aldığı çiçek için pişman olmadığını söyledi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 programına konuk olan Doğu Perinçek, Jülide Ateş'in, "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna, "Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi" şeklinde yanıt verdi.

"VATAN PARTİSİ İKTİDAR OLACAK"

"Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi gelse cevabınız ne olur?" sorusunu da cevaplayan Perinçek, "Hangi partiye gitsem bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı olurdum. Ben dava adamıyım. Ben emekçi davasının ve Türkiye'nin bağımsızlık ile bütünlük davasının adamıyım. Herhangi bir iktidarı veya sorumluluğu ancak bir program çerçevesinde paylaşırım. Bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edildiği zaman Evet demek tavrım değildir. Hangi temelde ne yapacağız? Türkiye'yi bu durumdan nasıl çıkaracağız? Yani bir program temelinde sorumlulukları paylaşırız. Zaten Vatan Partisi bunun için kuruldu. Muhalefetçilik oynamak için kurulmadı. Vatan Partisi iktidar olacak. Onu da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.