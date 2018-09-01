Vatan Partili Senem: Danıştay Suikastında Fetö'nün Açığa Çıkarılması Görevi Bitmemiştir

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Danıştay saldırısı davasıyla ilgili kararı değerlendirdi, "Alparslan Arslan ve arkadaşlarını oraya gönderen örgüt FETÖ örgütüdür. Örgütün yargılanan tetikçileri dışındaki esas sorumlulukları ve olayı planlayan liderler sanık dahi olmamışlardır. Karar, olayın bu cephesini karanlıkta bırakan yanıyla vahimdir. Danıştay suikastında FETÖ'nün açığa çıkarılması görevi bitmemiştir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve MYK Üyesi Zeynep Küçük genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Nusret Senem, Danıştay saldırısı davasında, dün Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı değerlendirdi.

'TERÖR EYLEMİ SÖZ KONUSU'

Danıştay saldırısının Cumhuriyet'in en önemli yargı kurumlarından birini, anayasal kurumu hedef alan bir terör eylemi olduğunu söyleyen Nusret Senem, "Bu eylem terör eylemi değilse, terör eyleminin tanımını yeniden yapmak lazım. 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bu eylemi terör eylemi olarak nitelendirmiyor. Adi bir suç olarak nitelendiriyor. Oysa Terörle Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesi kapsamında işlenmiş bir suç söz konusudur. Bir terör eylemi söz konusu. Dolayısıyla sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerekir. Dünkü kararla böyle bir artırma yok" dedi.

'KARAR CİNAYETTE KULLANILAN MAŞALARI CEZALANDIRDI'

Açıklamasında, "Danıştay 2'nci Dairesi Başkan ve üyelerinin neden hedef alındıkları hatırlanmalıdır" diyen Nusret Senem, "Biliyorsunuz, türban konusunda verilmiş bir karar vardı. Türbanın kamuda kullanılamayacağına hükmetmişlerdi. Aynı zamanda bu meselenin bir ceza konusu olması da normal bir durumdur. Eğer bir hakim, Anayasa Mahkemesi'nin diğer mahkemelerin verdiği bir kararı uygulamazsa, suç işlemiş olur. Burada sanıkları bu eylem nedeniyle kayıran tutumlar ideolojik bir tavrı yansıtıyor. Verilen karar, suçu işleyen örgütü değil, sadece cinayette kullanılan maşaları cezalandırdı" diye konuştu.

'GÖNDEREN FETÖ ÖRGÜTÜDÜR'

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ı ve arkadaşlarını olaya FETÖ terör örgütünün gönderdiğini belirten Nusret Senem, şöyle konuştu:

"Alparslan Arslan ve arkadaşlarını oraya gönderen örgüt, FETÖ örgütüdür. Örgütün yargılanan tetikçileri dışındaki esas sorumlulukları ve olayı planlayan liderler sanık dahi olmamışlardır. Karar, olayın bu cephesini karanlıkta bırakan yanıyla vahimdir. Danıştay suikastında FETÖ'nün açığa çıkarılması görevi bitmemiştir. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla Türk ordusuna, Vatan Partisi önderlerine ve vatanseverlere karşı 2007'de FETÖ'cülerin kumpasları önemli darbeler yemekle birlikte sona ermemiştir. Bu karar çıkması, bugünlerde Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusu var, verilen cezalar adi suç olarak nitelendirildiği için terör eylemi olarak nitelendirilmediği için bu af yasası kapsamına kolaylıkla girebilir. ve Danıştay sanıklarını kısa zaman sonra aramızda serbestçe, elleri kollarını sallayarak gezerken görebiliriz. Verilen kararın böyle bir sonuç yaratması muhtemeldir." - Ankara