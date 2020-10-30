Vasi nedir? Vesayet nedir? Vasi ataması ne demek? Vasi nasıl seçilir?

Vasi anlamı araştırılan ve merak edilen konular arasında geliyor. Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Peki vasi nasıl seçilir? Vasi tayini gerektiren durumlar nelerdir? Vasi tayini nasıl yapılır?

Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Peki vasi nasıl seçilir? Vasi tayini gerektiren durumlar nelerdir? Vasi tayini nasıl yapılır?

VASİ VE VESAYET NEDİR?

Vasi ve vasi tayini tanımına geçmeden önce sesayet konusuna değinmek yerinde olacaktır. Vesayet, reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlıların haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu görevi sayılan bir kurumdur. Özünde farklı olsalar da hukuki temsil ve sorumluluk anlamında vesayet ve velayet kurumları birbirine çok benzemektedir.

VASİ ATAMASI NE DEMEK?

Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için 'veli' görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi tayini ise, kanundaki şartların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından yasal temsilci atanmasıdır.

VASİ TAYİNİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Vasi tayini veya bir başka ifadeyle vasi atama sebepleri temel olarak iki durumda söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi yaş küçüklüğü, ikincisi ise kısıtlılık halidir. Kanunda belirtilen bu haller sınırlı sayıdadır ve bu sebepler dışında başka herhangi bir sebeple vasi tayini yapılamaz.

A) YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE VASİ ATANMASI

Reşit olmayan küçüklerin nnormal şartlarda kanuni temsilcisi velidir. Ancak herhangi bir sebeple velisi bulunmayan çocuklara kanunen zorunlu olarak vasi atanır. Bu itibarla yaş küçüklüğü kanunen zorlu vasi atama sebebidir.

B) KISITLILIK KARARI

Vasi tayini gerektiren ikinci hal ise kısıtlşılıktır. Kısıtlanmayı gerektiren haller ise Medeni Kanun'da tek sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda kısıtlama ve vasi atanması istenebilecektir;

1) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

2) Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı

3) Kötü yaşam tarzı

4) Kötü yönetim

5) Savurganlık

6) Hapis cezası

7) Kişinin kendi talebi

VASİ TAYİNİ NASIL YAPILIR?

Vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesinde vasi tayini dilekçesi ile dava açmak gerekir. Vasi ataması konusunda kesin sonuç almak ve davanın reddedilmesi adına bu konuda uzman bir avukat ile çalışmak her zaman tavsiye edilmektedir.

VASİ NASIL SEÇİLİR?

Eğer mümkünse vesayet altına alınacak kişinin veya onun anne ve babasının göstereceği kişiler vasi olarak atanır. Ancak vasi ataması yapacak hakim, vasinin vesayet altındaki kişiyi temsil etmesi ve onun haklarını koruması açısından yerleşim yerine yakın bir kişiyi tercih edecektir.