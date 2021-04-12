Varyant ne demek? TDK'ya göre varyant anlamı nedir? Koronavirüs varyantı ne demek?
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Varyant ne demek? TDK'ya göre varyant anlamı nedir? Koronavirüs varyantı ne demek?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Varyant ne demek? TDK'ya göre varyant anlamı nedir? Koronavirüs varyantı ne demek?

Varyant kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre varyant ne anlama geliyor? TDK'ya göre varyant nedir, ne demek? Koronavirüs varyantı ne demek? Koronavirüs varyantı ne anlama geliyor?

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Gündeme gelen kelimelerin başında varyant kelimesi geliyor. Peki, varyant nedir, ne demek, ne anlama gelir? Korona varyantı nedir? Korona varyantı ne demek?

TDK'YA GÖRE VARYANT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre varyant kelimesi dilimize Fransızca "variante" kelimesinden geçmiştir. Varyant kelimesi 3 farklı anlama gelmektedir. Varyant kelimesi "Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol." , "Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke." ve "Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme." anlamlarına gelmektedir.

TDK'ya göre varyant 1. anlamı : Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol.

TDK'ya göre varyant 2. anlamı : Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke.

TDK'ya göre varyant 3. anlamı : Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme.

KORONAVİRÜS VARYANTI NE DEMEK?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gülay Ergin Okay koronavirüs varyantı ile alakalı şu açıklamalarda bulundu;

"Bir virüs ne kadar çok dolaşır ve çoğalırsa o kadar çok mutasyon oluşarak virüste değişikliğe neden olur. Bu değişiklikler bazen, orijinal virüse kıyasla ortamına daha iyi adapte olan bir virüs varyantına neden olabilir. Bazı mutasyonlar ise virüslerin bir takım özelliklerinde değişime neden olabilir. Örneğin, daha kolay yayılabilir veya daha şiddetli hastalığa neden olabilir hale gelebilirler.

Bazı virüsler hızlı, bazıları ise daha yavaş değişir. COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2, HIV veya influenza virüslerine göre daha yavaş değişme eğilimindedir. Bu, kısmen virüsün kendi kopyalarını çıkardığı zaman "hataları" düzeltebilen "yeniden okuma mekanizması" ile açıklanabilir."

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:31:29. #1.14#
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