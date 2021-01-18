Vartolu Saadettin geri mi dönüyor? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a dönüyor mu? Vartolu Saadettin ölecek mi? Çukur 112. bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Vartolu Saadettin rolüne hayat veren Erkan Kolçak Köstendil sonunda fragmanda kendini gösterdi. Çukur'un sevilen karakteri Vartolu karakteri geçtiğimiz bölümlerde Afganistan'a gitmişti. Haftalardır gelmemesinin ardından, Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu nerede? Vartolu Çukur'a geri dönecek mi? Vartolu diziden ayrıldı mı? soruları merak ediliyordu. 4. sezon 20. bölümün ardından Vartolu'nun bu gece diziye döneceği kesinleşti. Peki, Vartolu Çukur'a ne zaman dönecek? Vartolu Saadettin Çukur'a dönecek mi? İşte cevaplar!

VARTOLU SAADETTİN ÇUKUR'A DÖNÜYOR MU?

Vartolu Saadettin Çukur'a dönecek mi, Afganistan'dan ne zaman gelecek? merak ediliyor. Fragmanda ortaya çıkan Erkan Kolçak Köstendil yani Vartolu, belli ki hala Afganistan'da. Hayranları en azından diziden ayrılmadığına ve ölmediğine ikna olmuş oldu. Peki, Vartolu, Çukur'a ne zaman dönecek? Bu sorunun cevabı bu akşam ortaya çıkacak. Eğer Vartolu Saaddettin'e orada bir şey olmazsa! İşte Çukur 4. Sezon 20. bölüm fragmanı!

ÇUKUR 4. SEZON 20. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!