Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı
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Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Yerel

Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı Muş'un Varto ilçesindeki 45 Kur'an kursu öğrencisine Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından giyim yardımı yapıldı.

Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki 45 Kur'an kursu öğrencisine Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından giyim yardımı yapıldı.

Varto Kızılay Şubesi Başkanlığı tarafından Hacı Kaya Özer Camiinde yaz Kur'an kurslarına devam eden yaklaşık 45 öğrenciye giyim yardımı yapıldı. Öğrencilere Kızılay'ı anlatan Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Kızılay olarak öğrencilerimizin yüzlerini güldürmek bizleri de mutlu ediyor. Biliyorsunuz artık camilerimiz açıldı. Aşılarımız devam ediyor. Öğrencilerimize destek olma amacıyla Kızılay'ımızla birlikte ilçemizde bulunan camilerimizde yaz Kur'an kurslarına devam eden kursiyerlerimiz vardı. Çok şükür camilerimiz çocuklarla şenlendi. Kurban Bayramı öncesi kursa devam eden 45 öğrencimize giyim yardımında bulunduk. Bu vesile ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Giyim yardımı alan kurs öğrencileri ise başta Kızılay Genel Müdürüne ve Kızılay Varto Şube Başkanı ile çalışanlarına teşekkür ettiler.

Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı
Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı
Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı
Varto'da Kur'an kursu öğrencilerine giyim yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik

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