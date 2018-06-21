Varis Tedavisindeki Yenilikler

Medicana Samsun Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Murat Küsdül, varis tedavisindeki modern yöntemler konusunda bilgi verdi.

Küsdül, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülen varisin en sık görülen damar hastalığı olduğuna işaret etti.

Yaşla beraber artış gösteren varisin ağrı, kaşıntı, ayak bileğinde şişme, gece krampları, ayak bileği cilt değişiklikleri ve kanama gibi şikayetlere neden olduğunu belirten Küsdül, şunları kaydetti:

"Varis, toplardamarların organik bir sebep olmadan genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanır. Variköz venler önemli bir sağlık problemidir. Erişkinlerdeki sıklığı değişik coğrafi varyasyonlar göstermekle beraber yaşla giderek artar."

Küsdül, uzun süre ayakta durma, hamilelik, şişmanlık, oturarak çalışma, hareketsizlik, yaşlılık ilaç kullanımının varise neden olabileceğini dile getirerek, "Semptomlar hastanın yaşam kalitesini ciddi olarak etkiliyorsa tedavi düşünülmelidir. Bazen büyük varisleri bulunan hastalarda, kanama veya ülserasyon gibi komplikasyonlar gelişirse daha agresif cerrahi tedavi yöntemleri denebilir." ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Küsdül, şunları aktardı:

"İlk olarak görünen varislere dışarıdan uygulanan lazer veya köpük tedavisidir. Bu tedavi genellikle kozmetik amaçlıdır ve derindeki damar yetmezliğine katkısı yok denecek azdır. Asıl tedavi yukarıda belirttiğimiz derindeki ve yetmezliğe sebep olan damarlara yönelik müdahaledir. Bunu tedavi etmeksizin sadece dışarıdan görünen varisleri yok etmek asla kalıcı bir çözüm olmaz ve hastalık ilerlemeye devam eder. Daha önceleri spinal anestezi ile yani belden uyuşturma sonrasında, kasık ve diz kapağı bölgesine yapılan açık ameliyatla tedavi sağlanırken, günümüzde bu tedavinin yerini kapalı yöntemler almıştır. Kapalı yöntemler olarak, lazer veya radyo-frekans yöntemi ve sonrasında geliştirilmiş olan embolizasyon yöntemi ile hastalarımız sağlığına daha kolay kavuşmaktadır."