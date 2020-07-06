Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme İstanbul Şile'de vatandaşların İSKİ aracından su doldurmasını eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. İyi seyirler" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i etiketledi.

İstanbul Şile'de vatandaşların İSKİ arabasından bidonlarla su kuyruğuna girmesi sosyal medyada olay oldu. Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi. Hükümet ve AK Parti'den de İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımlar yapıldı.

"CHP'Lİ İBB'DEN TARİHİ HİZMET"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5 Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!'' ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE BAKAN VARANK'TAN GELDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA