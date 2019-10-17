Vanlılar bu yıl flamingoya hasret

17.10.2019 09:27

Van merkez İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erçek Gölü Sulak Alanı'nı her yıl ziyaret eden binlerce flamingo, bu yıl yaşam alanlarında çok az sayıda görüldü.



Her yıl binlerce flamingonun geldiği ve festivallerin düzenlendiği Erçek Gölü Sulak Alanı'na bu yıl yaklaşık 400 flamingo geldi. Konu il ilgili İHA'ya açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzası sulak alanları, bozulmamış doğası ile yaban hayvanlarına veya bu bölgede yaşayan evcil hayvanlara mekan oluşturmakta. Bu yönden zengin çeşitliliğe sahip. Bunlardan birisi de göç yolu üzerinde dinlenme ve beslenme olarak kullanıldığı sulak alanları kullanmakta. Flamingolar, Mart'ın sonu Nisan'ın başından başlayıp Kasım'ın sonuna kadar çok büyük miktarda Van Gölü havzasının çevresinde Erçek Gölü'nde bayraklaşan daha çok çoğalan ve orada besleniyorlar. Flamingolar, görsel şölenleri ile kendilerini seyretmeye gelen halk büyük zevk alıyordu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi olarak bu hayvanların yaşadıkları yeri, ortamı, çevreyi kontrol ederek herhangi bir sorun olduğunda müdahale ediyorduk. Biz yine aynı rutin kontrollerimizi Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaptık, yapıyoruz. Bizim Erçek Gölü'nde, Van Gölü havzasında, Gevaş Göründü'de, Yoldöndü'de, Erciş Çelebibağ'da flamingoların gelmesine bizden kaynaklanan engel olacak herhangi bir olumsuzluk yok" diye konuştu.



İran'ın Urumiye Gölü'nde bu sene kuraklık yaşandığından dolayı flamingolar gelmedi"



Bu yıl flamingoların sayısının yok denilecek kadar az olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Flamingoların sayısı bu yıl neredeyse yok denecek kadar az. Eskiden 10 binlerden bahsedilirken şimdi binlerle yüzlerle ifade ediliyor. Bu da sadece Karagündüz bölgesinde, Çelebibağ'da bulunuyor. Bunun sebebi bizim göç yolu üzerimizde olan İran'ın Urumiye Gölü'nde çoğaldıktan sonra bizim ülkemiz sınırlarında Akgöl'de, Erçek'te, çevresinde ve az önce saydığımız bu sulak alanda 8 ay veya 6 aya yakın misafir olup buradan da kışın daha sıcak bölgelere gitmektedirler. Yaptığımız ön araştırmalarda, 'tabii bunun araştırılması gerekir' Urumiye Gölü'nün bu sene kuruduğu, batak olduğu ve kuluçkaya yatmadıklarından dolayı flamingoların gelmediğini ve İran'ın başka bölgelerini tercih ettiğini görüyoruz. Bu göç yolu üzerinden değil de Körfez üzerinden artık sulak alanlarda kendilerine yol bulduklarını tespit ettik. Dolayısıyla bu sene flamingo sayısı Van'da az olacak. Çünkü ekolojik denge böyle bir şey, sınır tanımaz. Siz eğer göçmen hayvanlarınızı belirli bir bölgede sizin sınırlarınızın dışında da tahrip olsa burası etkilenir. Bunda da üreme yerlerindeki azalmasına bağlı olarak İran'daki üremenin, gölün kuruması ve kurutulması onun araştırılması gerekir. Buna bağlı olarak bu sene flamingo sayısı az olacak, belki de flamingo görmeden bu sezonu kapatacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA