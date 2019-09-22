22.09.2019 12:21

Vanlı usta, çöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (58), çevrede topladığı çöp ve atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Odun ve metal parçalarından, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yararlanarak tablolar yapan Demir, genç kuşaklara çevre bilincini anlatmak için yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

Erciş İlçesi'nde yaşayan, oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 kız çocuğu babası Sami Demir, doğaya olan sevgisini ilginç bir yöntemle dile getiriyor. İnsanların doğaya karşı olan duyarlılığını artırmak için 21 yıldır mücadele eden Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Demir, topladığı odun ve demir ile kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklarla tablolar yapıyor. Atık malzemelerle büyük emek harcayarak tablolar yaptığını söyleyen Demir, bu işten aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

ATIK MALZEMELERDE 400 TABLO YAPTI

Demir, Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 400'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim, hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler gençlerimizi iyi yetiştirirsek, iyi eğitirsek, doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesin çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. dedi.

Kaynak: DHA