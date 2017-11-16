Vanlı İş Kadınından Öğrencilerin Yüzünü Güldüren Proje

VAN (İHA) – Van'da bir iş kadını tarafından yürütülen "Sevginin Melekleri Projesi" kapsamında, Çatak'ta yaklaşık bin 200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.



Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük öncülüğünde başlatılan projede gönüllüler, Çatak ilçesi Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl ilkokullarına giderek öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Van'ın birçok ilçesine yaptıkları gibi Çatak ilçesinde de öğrencilere kışlık giyecek ve kırtasiye yardımı yapan gönüllüler, ilk olarak Çatak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve şube müdürleri ile birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ardından hep beraber yardım yapılacak okullara gittiler. Gönüllüler, Çatak ilçesi Sözveren, Ağaçlık ve Onağıl ilkokullarına giderek öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Sevgi Başıbüyük, bu yıl 'Sevginin melekleri projesi' ile il genelindeki 18 okulda yaklaşık bin 200 öğrenciye yardım malzemesi dağıttıklarını belirterek, "Proje kapsamında çocuklara atkı, bere, mont, ve bot dağıtıyoruz. Projemizi her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Biz ufak bir dokunuşla çocuklarımıza büyük bir gelecek sunabiliriz. Bunun için bizler de elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Van eğitimde Türkiye genelinde maalesef 75. sırada bulunmaktadır. Geçen sene yaklaşık bin 500 çocuğumuzun ihtiyacını hep birlikte eğitim gönüllüleri ile birlikte karşılayarak eğitim deki durumlarını iyileştirmeye çalıştık" dedi.



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise bu yardımların anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak,



"Vanlı Sevgi hanıma ve onun dostluk gurubuna 3 tane okulumuza giyim yardımı yaptıkları için sizlerim huzurunda teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hediyelerini alarak sevindirildi. Dünyada her şeyden en önemlisi çocukların sevindirilmesidir. Çocukların sevinmesine katkı sunan, destek olan ve emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - VAN