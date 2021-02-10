Son dakika haberleri | Hobi olarak yaptığı ahşap oymacılığını kazanca dönüştürdü

Van'da hobi olarak ahşap oymacılığı yapan 29 yaşındaki Barış Kahraman, yeteneğini kazanca dönüştürdü.

İpekyolu ilçesinde yaşayan Kahraman, amcasına ait dükkanı atölyeye dönüştürerek atık malzeme ve ağaçlardan süs eşyaları yapmaya başladı.

Hobi olarak yaptığı ürünleri satmaya karar veren ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Kahraman, zamanla gelen farklı siparişler üzerine işlerini büyüttü.

Atık malzemelerden avize, oturma gurubu, kitaplık, tespih, abajur gibi eşyalar tasarlayan Kahraman, bu ürünleri satarak ailesini geçindiriyor.

"Bu işten ekmeğimi kazanmaya başladım"

Kahraman, dedesinden ve babasından öğrendiği ahşap oymacılığını, Kovid-19 sürecinde meslek haline getirdiğini söyledi.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Dedem ve babam tahtadan kaşık, mızıka gibi ürünler yapardı. Bende onlardan öğrendim. İşsiz kaldığım süreçte eve etmek götürmem gerekiyordu. Bu işe başladım ve yaptığım ürünleri satışa çıkardım. Siparişler artınca yeni aletler alarak daha farklı ürünler tasarladım. Yakacak olarak kullanılan ağaçları abajura ve farklı süs eşyalarına dönüştürüyorum. Bunları sosyal medyadan paylaşınca ilgi arttı. Bu işten ekmeğimi kazanmaya başladım. Çöp dediğimiz atık malzemeleri değerlendirdiğimizde çok güzel şeyler ortaya çıkıyor."

???????Son günlerde Sevgililer Günü'ne özel siparişlerin geldiğini aktaran Kahraman, "Bir arkadaşım ahşaptan oyulmuş kalp yapıp üstüne isim yazmamı istedi. Ürünü yapıp Sevgililer Günü'nde arkadaşına hediye etmesini sağlayacağız. Salgın sürecini ülke olarak en kısa sürede atlatmak için dua ediyoruz. Birçok insan bu süreçte sıkıntı yaşadı. İşsiz kalanlara en büyük tavsiyem kendilerini bırakmasınlar. Varsa hobileri ya da yetenekleri, bunları kazanca dönüştürebilirler. Dedemden, babamdan, amcamdan öğrendiğim sanatla ekmeğimi kazanıyorum." diye konuştu.

Sevgilisine hediye yaptıran Ömer Gökhan ise "Babamın getirdiği bir lambayı görünce ustanın benim için de bir hediye tasarlayabileceğini düşündüm. Şuan üzerinde çalışıyor. Güzel bir şeyin ortaya çıkacağına inanıyorum. Salgın sürecinde eve kapanan insanlar boş zamanlarını değerlendirebilirler. Ustamız bunun en güzel örneklerinden biri." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar