VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar - Haberler
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VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Sulara girenlerden görüntü Kanada'nın Vancouver kentinde yıllardır yaşatılan bir gelenek olan Kutup Ayısı Dalışı'nın 102. yılı (Polar Bear Plunge) pandemi nedeniyle iptal edildi.

Sulara girenlerden görüntü Kanada'nın Vancouver kentinde yıllardır yaşatılan bir gelenek olan Kutup Ayısı Dalışı'nın 102. yılı (Polar Bear Plunge) pandemi nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen geleneği sürdürmek isteyenler, küçük gruplar halinde yılın ilk gününü buz gibi sulara atlayarak kutladı.

VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri

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