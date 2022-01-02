VANCOUVER - Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

Sulara girenlerden görüntü Kanada'nın Vancouver kentinde yıllardır yaşatılan bir gelenek olan Kutup Ayısı Dalışı'nın 102. yılı (Polar Bear Plunge) pandemi nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen geleneği sürdürmek isteyenler, küçük gruplar halinde yılın ilk gününü buz gibi sulara atlayarak kutladı.

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet