Van YYÜ'de innovan girişimcilik merkezi kuruluyor

28.08.2019 14:00

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van YYÜ, DAKA ve KOSGEB işbirliği ile üniversitede hayata geçirilecek "İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesi"nin değerlendirme toplantısı yapıldı.



Van YYÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mucip Tapan katıldı.



Van YYÜ'de kurulacak olan İnnovan Girişimcilik Merkezi ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli "İnnovation @Van" sloganı ile yola çıkılan proje kapsamında yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı alan oluşturulacağını söyledi. Bu merkezde laboratuvar, çalışma alanları, konferans salonu, eğitim odaları, toplantı odaları ve diğer kısımların tüm teşhir tanziminin de tamamlanacağını ifade eden Rektör Şevli, "Projeyle Van YYÜ'de yapılan ar-ge çalışmalarının ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesi, bölgede katma değeri yüksek iş fikirlerinin hayata geçmesinin sağlanması, kuluçka merkezi mantığı ile bölgenin girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılması, bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.



İnnovan Girişimcilik Merkezinin binasının önümüzdeki yıl tamamlanacağı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA