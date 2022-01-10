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VAN VALİSİ BİLMEZ AŞILAMA ORANINDA DA MAVİ KATEGORİYİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açıklanan verilere göre en az vaka oranına sahip kentte hala istenilen seviyede aşılama yapılamadığını belirterek Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor.

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açıklanan verilere göre en az vaka oranına sahip kentte hala istenilen seviyede aşılama yapılamadığını belirterek Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor. Çünkü aşılamada hala sarı renkteyiz dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan 100 bin kişide görülen 2,18 oranı ile en düşük vaka sayısına sahip Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki son durumu değerlendirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Vali Bilmez, Van'ın aşılamada daha çok gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

'VAKA SAYISI BAKIMINDAN ÖRNEK İLLERDEN BİRİ OLDUK'

Vali Bilmez, şunları dile getirdiOmicron varyantı, ilimizde de birkaç şüpheli vaka tespit edildi ama bu kişilerin test sonuçları negatif çıktı. Ama bu durum, bu varyantın ilimize gelmeyeceği anlamında bulunmuyor. Koronavirüse karşı aşılamada istediğimiz düzeyde değiliz. Van'ın aşıda daha çok gayret göstermesi lazım. Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor. Çünkü aşılamada hala sarı renkteyiz. Üçüncü, dördüncü hatta beşinci doz sırası gelenlerin de mutlaka hatırlatma dozlarını olması gerekiyor. Bu süreçte tüm kamu kurumlarımız, özellikle güvenlik görevlilerimiz, vatandaşlarımız azami bir gayret gösterdi. Türkiye'de de vaka sayısı, bakımından örnek illerden biri olduk. Ama bir süre daha gayret göstermemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. dedi.

'YASAKLARA UYMAYANLARI UYARIYORUZ'

Yasaklanan taziye yemekleri ile ilgili de konuşan Vali Bilmez Van'da taziye yemekleri yasaklanmıştı, buna yüzde 90 uyuluyor ama zaman zaman bu duruma hassasiyet göstermeyenlerin de olduğunu duyuyoruz. O kişilere de hem işlem yapıyoruz hem de uyarıyoruz. Bu hastalık bitmedi, yeni bir dalgası geliyor. Onun için vatandaşlarımızın her şey bitmiş gibi rahat davranmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kapalı ortamlarda mecbur değillerse çok fazla durmamalı ve maske takmaya özen göstermelidir diye konuştu.

VAN VALİSİ BİLMEZ AŞILAMA ORANINDA DA MAVİ KATEGORİYİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR

VAN VALİSİ BİLMEZ AŞILAMA ORANINDA DA MAVİ KATEGORİYİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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