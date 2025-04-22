Van trafik kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı? Hakkari trafik kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Van'ın Başkale ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Van Başkale trafik kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı?

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, can kaybının 7'ye, yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi: "Bugün saat 16.30 sıralarında Van- Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

VAN BAŞKALE TRAFİK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Kazada yaşamını yitiren isimlerin, Selim Kaya, Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir olduğu öğrenildi.

Mehmet Yacan Fadıl Korkmaz Selim Kaya Erkan Koç Metin Kandemir Dindar Engin Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın

Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.