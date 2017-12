Van Şehit Er, Van'da Toprağa Verildi

Ağrı'daki cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlendikten sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 4 çocuk babası 34 yaşndaki Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van'da düzenlene törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van'ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum'daki tören ardından Şehit Gülek'in cenazesi memleketi Van'a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbharim Keskin, Emniyet Müdürü Suat Ekici, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı.



Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu. Van Valisi Zorluoğlu,babalarının tabutları önünde bekleyen şehit çocuklarıyla ilgilendi.



ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU



Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Gülek'in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.