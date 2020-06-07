Van kahvaltısı sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtılıyor (2)
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Van kahvaltısı sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtılıyor (2)

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

07.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:37

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

Kent genelinde büyük destek bulan etkinlikte, Vanlılar, evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan kahvaltı festivalinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesinden dolayı evlerinden kampanyayı destekleyen Vanlılar, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerin bulunduğu ürünlerle hazırladıkları kahvaltılara ait görüntüleri #dunyakahvaltıgunu ve #theworldbreakfastday etiketiyle paylaşarak, Van kahvaltısını tanıtmaya çalıştı.

Kentteki kahvaltı salonlarında da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kahvaltı salonu işletmecisi Fariz Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınması amacıyla yapılan çalışmayı anlamlı bulduklarını söyledi.

7 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması gerektiğini belirten Gül, "Koronavirüs salgını olmasaydı, kalabalık bir katılımla geniş bir sofra kurarak 7 Haziran'ı Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlamayı planlamıştık. Salgın sebebiyle bu etkinliği gerçekleştiremedik. Çektiğimiz kahvaltı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. İnşallah gelecek yıllarda bu kutlamaları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ailesiyle kahvaltı yapmaya gelen Dilek Kayman da Van kahvaltısının, Van'ın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Van kahvaltısının dünyada tanınması gerektiğini aktaran Kayman, "Van kahvaltısı, çeşitliliği ve yöresel lezzetleri çok fazla olan bir öğün. İnsanlar evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya hesabından paylaşarak 7 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanmasını istiyor. Biz de kahvaltı çeşidinin bol olduğu soframızı, sosyal medya hesabımızda paylaşarak etkinliğe katıldık. Van kahvaltısını yerinde tatmak güzeldir, diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubilay Demir ise Türkiye'de kahvaltı deyince akla Van'ın geldiğini ifade ederek, "Bir yerin özel ürünlerini tanıtmak için böyle etkinliklerin yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Kahvaltı soframızı sosyal medyada üzerinden paylaşarak etkinliğe destek verdik. Van kahvaltısını yerinde tatmak daha lezzetli oluyor. Vatandaşlara Van kahvaltısını mutlaka Van'da yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Van kahvaltısı sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtılıyor (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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