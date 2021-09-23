Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı - Haberler
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Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel
Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren ilçenin öncelikleri doğrultusunda hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.

İlçedeki gençlere iş imkanı sunabilmek adına belediyenin öz imkanlarıyla 150 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası açtıklarını anlatan Sezer, "İşin en güzel yanı ise burada üretilen ayakkabılar İtalya'ya bile ihraç ediliyor. Bu ciddi anlamda bizi motive eden ve gururlandıran bir hizmet. Şimdi ise Gevaş'ın en büyük binasını yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekare olacak bu binada 500 insanı istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu amacımız uğruna gecemizi gündüzümüze katıyoruz." dedi.

"Kilit taşı alamayınca kendi fabrikamızı kurduk"

Belediyenin maddi imkansızlıklarla cebelleştiğini vurgulayan Başkan Sezer, şöyle devam etti:

"Maddi anlamda çok ciddi sıkıntılarımız var. Yüzde 58 personel giderimiz var. Sadece sosyal güvenlik kurumuna 23 milyon vergi borcumuz var. Gelirimiz personel giderimize ancak yetmesine rağmen, kıt kanat bir şekilde, sağdan soldan biriktirdiklerimizle ilçeye büyük yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz. Belediye olarak kilit taşı alamayınca maliyeti minimize etmek adına kendi kilit taşı fabrikamızı kurduk. Günlük 2 bin metrekare üretim yapıp, mahallelere kendi imkanlarımızla döşüyoruz. Hedefimiz 2 yıl içerisinde tüm mahallelerimizi ve mezralarımızı tozdan, çamurdan kurtarmak."

Vatandaşlardan çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldıklarının aktaran Başkan Sezer, şunları kaydetti:

"İlçeye 3 halı saha inşa ettik. Bir spor salonu inşa ediyoruz. Bu spor salonunun yan tarafında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla devasa bir futbol sahası yaptık. Hemen yanında da gençlerimizin kitap okuyabileceği, çeşitli sanatsal aktiviteler yapabileceği bir gençlik merkezi kurduk. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha sağlıklı ve daha sosyal bir hayat sürdürebilmelerine olanak sağlamak. İmkanlarımız doğrultusunda bu projelerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak çalışan ekibime ve her zaman bize destek olan Gevaş halkına da çok teşekkür ederim."

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer, ilçede yapılan hizmetleri anlattı - Haberler
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