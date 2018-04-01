Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı - Yyü Rektörü Prof. Dr. Battal

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 okuldaki öğrencilere 11 bin resim yaptırıldı.

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( YYÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Kurtuluş Günü Temalı Dünyanın En Büyük Açık Hava Çocuk Resim Sergisi" açılacak.

Bu kapsamda kentteki 100 okulda öğrencilere 11 bin resim yaptırıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaptığı 11 bin resimle dünya rekoru kırmak istediklerini söyledi.

Rektör Battal, şöyle konuştu:

"2 Nisan 2018 tarihine mahsus olmak üzere yaklaşık 10 etkinliğimizi bugüne yaydık. Bunlardan en önemli etkinliğimiz 100 okulda 11 bin civarında çocuğa 'Van'ın Kurtuluşu' temalı resim yaptırdık. Bunun için Dünya Çocuk Rekorları sistemine girmek için müracaatımızı yaptık. Bu noktada Van Valisinin destekleriyle bu rekoru kırmış olacağız."

Battal, etkinlikler kapsamında "120 Vanlı Kahraman Çocuk" için de 120 sanatçının eserlerini sergileyeceklerini belirterek, "120 Vanlı kahraman çocuğumuz var. Kurtuluş harbinde cepheye malzeme götürüp, dönerken yolda soğukta donarak şehit olmuşlar." diye konuştu.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili tanıtım filmi hazırlattıklarını anlatan Battal, şunları kaydetti:

"Tanıtım filmimiz de bitmiş durumda. TRT'den de kayıtları aldırdık ve bununla ilgili güzel bir çalışma yapıldı. Van adına pul da bastırıldı. 2 Nisan itibarıyla elimizde olacak. Postaya gidip, Van temalı pulu mektuplarımızın üzerine yapıştırmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür mektubumuzu postaya vereceğiz."

Battal, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitede 100 bin fidan dikimi yapacaklarını ve Van Kedisi Güzellik Yarışması düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.