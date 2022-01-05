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Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi
Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle bugün eğitime ara verildi.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle bugün eğitime ara verildi.

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.


Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara verildi

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