Van İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı

Van İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, atandığı Van İl Emniyet Müdürlüğündeki görevine başladı.

Van İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı

VAN - Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, atandığı Van İl Emniyet Müdürlüğündeki görevine başladı.

Helikopterle İl Emniyet Müdürlüğünün pistine inen Emniyet Müdürü Aydın, burada İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürü Aydın daha sonra emniyet teşkilatı tarafından karışılandı. Burada şube müdürleriyle tek tek selamlaşan Müdür Aydın, ardından makama geçti. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Müdür Aydın, Hakkari görevinin ardından Van'a atandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir?

1973 yılında Kars ilinde dünyaya gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başladı. Sırasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.

Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, bugün itibariyle görevine başladı. İl Müdürü Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ