Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı
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Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı

23.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:52

Türkiye'nin kış aylarını en soğuk geçiren kentlerinden Van'da, hava sıcaklığı eksi 40 dereceye dayandı. Dev buz sarkıtlarından manzaraların yaşandığı kentte, bazı vatandaşların kaşlarının soğuktan donduğu görüldü.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği kentlerden biri olan Van'da, hava sıcaklığı dondurucu soğukların etkisini artırmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Beyaz örtünün her yeri kapladığı kentte, dev buz sarkıtlarından ev ve iş yerlerine girmek neredeyse imkansız halde.

Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 39.2 DERECE

Dev buz sarkıtlarının oluştuğu Van'ın Çaldıran ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 40 dereceye dayandı. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yeni bir rekor da daha gelmek üzere. Her yıl olduğu gibi değişmeyen manzaraların yaşandığı Çaldıran'da bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı

SOĞUKTAN KAŞLARI DONDU

Yaşamın adeta durma noktasına geldiği görülen kamera kayıtlarında, görsel bir şölen yaşanırken, vatandaşların soğuktan donan kaşları da dondurucu soğukları ortaya koydu.

Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı
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