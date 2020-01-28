: Van hdp'li erciş eski belediye başkanı yıldız çetin'e 15 yıl hapis istemi

28.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:30

HDP'li Erciş eski Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e 15 yıl hapis istemi VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 10 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 11 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken. İddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Çetin'in Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı belirtildi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve teröristlerle görüştükleri iddia edilen Çetin ile 10 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame de tamamlandı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, HDP'li eski belediye başkanı Çetin'in, Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı, örgütün Demokratik Toplum Kongresi ve sözde kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Çetin'in ayrıca kendisini arayan ve sözde şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişinin isteklerini karşılayacağı sözünü verdiği belirtilerek, "Şüphelinin dosya kapsamındaki tapelerden anlaşıldığı kadarıyla, silahlı terör örgütü içinde 'Tirej Agiri Karayazı' kod adlı teröristin talimatıyla, dosyadaki diğer şüpheli Faruk Can'a belediyenin kaynaklarından ayni yardımda bulunduğu belirlenmiştir. Çetin'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri içinde sürekli yer alarak örgüt mensuplarının emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı, organik bağ kurduğu, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinden silahlı terör örgütü suçunu işlediği değerlendirilmiştir."denildi. İddianamede ayrıca, belediyede "Eş başkan" unvanını kullanan meclis üyesi Bayram Çiçek'te ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde ise şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlu düzeydeki mensuplarıyla kırsalda görüştüğü, onlara tatlı ve içecek götürerek terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği ifade edildi. Dosyadaki bazı şüphelilerin de terör örgütüne eleman kazandırılması konusunda aktif görev yürüttüğü, terör örgütü mensuplarıyla görüşüldüğünün belirtildiği iddianamede, Diyarbakır'da yayın yapan "Denge Velat" radyosuna şifreli istek parça göndererek haberleşmeyi sağladıkları, market şubelerine saldırı talimatları verdikleri de kaydedildi.

İddianamede ayrıca operasyonlar kapsamında gözaltı ve tutuklamalara tepki olarak HDP Erciş İlçe Başkanlığı binasında Yıldız Çetin'in de bulunduğu ortamda, "Örgütün elinde o kadar ağır silah ve bomba var, neden kullanmıyor?" şeklinde konuşmaların geçtiği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

VAN, (DHA)-

Kaynak: DHA

Haber Videosu