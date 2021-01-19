Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı

19.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:12

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde Sibirya ve kuzey bölgelerinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde Sibirya ve kuzey bölgelerinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, yazın flamingo, kışın da ötücü kuğularla şenleniyor.

Van ve Erçek gölleri çevresindeki sulak alanları mekan tutan çok sayıda ötücü kuğu, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle gölün maviliklerinde süzülerek ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Renkli görüntülerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ötücü kuğuların görüldüğü Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'ne gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, renkli görüntüler oluşturan kuşları izledi, fotoğraflarını çekti.

"Koruma çabalarına rağmen av baskısı altındalar"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, Sibirya ve kuzey bölgelerden gelen ötücü kuğuların, bu yıl da kışı geçirmek üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Kuğuların önemli bir kısmının Erciş kıyılarında barındığını belirten Adızel, şunları belirtti:

"Bölgemize kışın konaklamak için göç eden bir tür. Bahara doğru yeniden kuzeye gidiyor. Yörede beyaz kaz olarak da bilinen tür, koruma çabalarına rağmen av baskısı altında. Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde, özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanları. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle ülkemize geliyorlar. Onları korumalı ve kendilerine güvende hissetmelerini sağlamalıyız."

"Kuşların güzelliği görülmeye değer"

Fotoğraf tutkunu Meryem Bilgin ise bölgenin yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe tanıklık ettiğini aktardı.

Bir süre önce flamingoların konakladığı Van Gölü'nün şimdi de ötücü kuğulara ev sahipliği yaptığını dile getiren Bilgin, "Birkaç ay önce buraya tekrar gelmiştik. Flamingoların göçünü izleyip fotoğraflamıştık. Flamingolar göç edince yerlerine ötücü kuğu kuşları geldi. Biz de bu güzelliği görmek istedik. Arkadaşlarımızla çok güzel görüntüler aldık." dedi.

Cafer Şahan da fotoğraf tutkunu arkadaşlarıyla bölgenin güzelliklerini keşfetmeye çalıştıklarını bildirerek, "Van Gölü yüzlerce kuş türünü barındırıyor. Şimdi de ötücü kuğular geldi. Biz de eşsiz manzarada kuğuları görüntülemeye çalıştık. Fotoğraf sanatçılarının bu güzellikleri görmesi gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızdan çektiğimiz fotoğrafları paylaşarak buraların tanıtımına katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı
Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı
Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı
Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:37:28. #1.15#
title