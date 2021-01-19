Van Gölü, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuları ağırlamaya başladı

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde Sibirya ve kuzey bölgelerinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde Sibirya ve kuzey bölgelerinden gelen "saflığın ve asaletin sembolü" ötücü kuğuları ağırlıyor.

Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, yazın flamingo, kışın da ötücü kuğularla şenleniyor.

Van ve Erçek gölleri çevresindeki sulak alanları mekan tutan çok sayıda ötücü kuğu, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle gölün maviliklerinde süzülerek ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Renkli görüntülerle ziyaretçilerin ilgisini çeken ötücü kuğuların görüldüğü Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'ne gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, renkli görüntüler oluşturan kuşları izledi, fotoğraflarını çekti.

"Koruma çabalarına rağmen av baskısı altındalar"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, Sibirya ve kuzey bölgelerden gelen ötücü kuğuların, bu yıl da kışı geçirmek üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Kuğuların önemli bir kısmının Erciş kıyılarında barındığını belirten Adızel, şunları belirtti:

"Bölgemize kışın konaklamak için göç eden bir tür. Bahara doğru yeniden kuzeye gidiyor. Yörede beyaz kaz olarak da bilinen tür, koruma çabalarına rağmen av baskısı altında. Ötücü kuğular, ülkemizden daha kuzeyde, özellikle Sibirya bölgesinde kuluçkaya yatan önemli yaban hayvanları. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle ülkemize geliyorlar. Onları korumalı ve kendilerine güvende hissetmelerini sağlamalıyız."

"Kuşların güzelliği görülmeye değer"

Fotoğraf tutkunu Meryem Bilgin ise bölgenin yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe tanıklık ettiğini aktardı.

Bir süre önce flamingoların konakladığı Van Gölü'nün şimdi de ötücü kuğulara ev sahipliği yaptığını dile getiren Bilgin, "Birkaç ay önce buraya tekrar gelmiştik. Flamingoların göçünü izleyip fotoğraflamıştık. Flamingolar göç edince yerlerine ötücü kuğu kuşları geldi. Biz de bu güzelliği görmek istedik. Arkadaşlarımızla çok güzel görüntüler aldık." dedi.

Cafer Şahan da fotoğraf tutkunu arkadaşlarıyla bölgenin güzelliklerini keşfetmeye çalıştıklarını bildirerek, "Van Gölü yüzlerce kuş türünü barındırıyor. Şimdi de ötücü kuğular geldi. Biz de eşsiz manzarada kuğuları görüntülemeye çalıştık. Fotoğraf sanatçılarının bu güzellikleri görmesi gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızdan çektiğimiz fotoğrafları paylaşarak buraların tanıtımına katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca