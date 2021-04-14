Van Gölü nerede? Van Gölü oluşumu! Van Gölü yüzölçümü!
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Van Gölü nerede? Van Gölü oluşumu! Van Gölü yüzölçümü!

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Van Gölü nerede? Van Gölü oluşumu! Van Gölü yüzölçümü!

Van Gölü, NASA fotoğraf yarışmasında birinci seçildi. Peki, Van Gölü nerede? Van Gölü oluşumu! Van Gölü yüzölçümü! Van Gölü özellikleri hakkında detaylı bilgi haberimizde yer almaktadır.

NASA tarafından çekilen ve dünya fotoğraflarının yer aldığı Van Gölü bu fotoğrafı birinci seçildi. Peki, Van Gölü nerede? Van Gölü oluşumu!Van Gölü yüzölçümü!

VAN GÖLÜ NEREDE?

Van Gölü, Bitlis ili sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu, bölgedeki tektonik çöküntü alanının önünün kapanmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür.

VAN GÖLÜ BÜYÜKLÜĞÜ

Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü'nün yüzölçümü 3.713 km2'dir. Van Gölü hem tatlısu hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH'sı ise 9.8 dir. Bu yüzden Van Gölü yüksek rakıma ve sert kışlara rağmen, donmaz.[1] Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Yeni yapılan çalışmalar ile gölün yaşının 600.000 yıl olduğu belirlenmiştir[2]. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.

VAN GÖLÜ NASA YARIŞMASINDA BİRİNCİ

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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