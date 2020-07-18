Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 46'ya çıktı
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Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 46'ya çıktı

VAN Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda, bugün 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 46'ya çıktı
18.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:26

VAN Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda, bugün 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 46'ya yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzakıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor.Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Arama çalışmaları 21'inci güne girerken, bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı, 46'ya yükseldi.

Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

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