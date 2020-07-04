Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 27 Haziran günü batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cansız bedeni bulundu.

04.07.2020 20:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:26

Van Gölü'nde göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis-Reşadiye bölgesinde pikniğe giden vatandaşların göl üstünde cansız bir beden olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler göldeki cesedi çıkardı. Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

İKİ KİLOMETRE ARAYLA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Bitlis'in Tatvan'dan Van'na seyir halinde olan İdrisi Bitlisi Feribotu, Deve Boynu mevkiinde kaptan ve yolcular tarafı da göl üzerinde 2 kilometre arayla 2 cismin olduğunu gördüler. Yaklaştıkca ceset olduğunu fark etmeleri üzerine durumu yetkilere bildirdiler. Bölgeye giden Jandarma ekipleri cesetleri su yüzeyinden aldı. Bugün bulunan 3 cansız bedenle birlikte ölü sayısı 10'a yükseldi.

Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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