VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Gölü sahilleri, yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

VAN Gölü sahilleri, yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Tuşba ilçesinin Van Gölü kıyısındaki Ayanıs Mahallesi'nde Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasına karşı uçuş gerçekleştiren Ömer Orhan, bölgenin yamaç paraşütü için çok güzel lokasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, son günlerde yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Turkuaz mavisi rengi suyuyla yaklaşık 1700 rakımdaki Van Gölü, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yapıyor. Paraşütçüler merkez Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi'ndeki Göktepe'den uçuş yaparak güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

'VAN GÖLÜ VE SÜPHAN'A KARŞI UÇUŞ YAPIYORUZ'

Gökyüzü Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ömer Orhan, yaklaşık 1,5 yıldır Van'da yamaç paraşütü yaptıklarını söyledi. İlk başladıklarında kentte yaklaşık 5 pilotun bulunduğunu fakat şu anda sayının yaklaşık 100'e çıktığını söyledi. Van'da farkındalık yarattıklarını belirten Orhan, Uçtuğumuz tepe, Göktepe ve Ayanıs bölgesinde bulunuyor. Gölün en temiz olan yerinde konaklıyoruz. ve uçuşlarımızı Van Gölü'ne seyir olarak yapıyoruz. Karşımızda çok güzel bir Süphan Dağı var. Yamaç paraşütü için Fethiye, dünyanın en iyi yerlerinden biri ama burada da muhteşem göl manzarası var ve Fethiye ve Alanya'dan pek farklı olduğunu düşünmüyorum. İran'dan yılda yaklaşık 1 milyon turist buraya geliyor bu etkinliklerle de tanıtabiliriz diye konuştu.

Yamaç paraşütü yapmak için bölgeye gelen bazı vatandaşlar da ilk kez deneyimledikleri yamaç paraşütünü çok sevdiklerini söyledi. Uçuş yapan Dilan Çiftçi ise, Uçuşumuz çok güzel geçti. Çok mutlu oldum çok güzel bir deneyimdi benim için. Van'da olan herkesin yapmasını tavsiye ediyorum diye konuştu.

VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı İlker Kaleli
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VAN GÖLÜ KIYILARI, YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİN YENİ ADRESİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 13:26:00. #1.13#

title