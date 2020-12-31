Van Gölü kıyıları kısmen dondu
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Van Gölü kıyıları kısmen dondu

31.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:21
Van Gölü kıyıları kısmen dondu

VAN'da geçen hafta yağan karın ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün tatlı su kaynaklarına yakın Erciş sahillerinin bir bölümü dondu.

VAN'da geçen hafta yağan karın ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün tatlı su kaynaklarına yakın Erciş sahillerinin bir bölümü dondu.

Doğu Anadolu'da kar yağışının ardından bir haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü de bu soğuklardan nasibini aldı. Erciş ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan sazlık ve tatlı su kaynaklarının da döküldüğü Gölağzı Mahallesi'nin sahili buzla kaplandı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan 10- 15 santimetre kalınlığında buz tuttu.Fotoğraf çekmek ve kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak için bölgeye gelen Yunus Göral, geçen yıllarla kıyaslandığında bu yılki donmanın erken yaşandığını söyledi. Göral, "Geçtiğimiz hafta bölgede yoğun kar yağışı vardı. Yağışların ardından da soğuk havalar etkili olmaya başladı. Bundan dolayı da Van Gölü'nün bir kısmı buzla kaplandı. Bölgede zaman zaman fotoğraf çekiyorum. Kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak da bana büyük mutluluk yaşatıyor" dedi.


Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Van Gölü kıyıları kısmen dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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