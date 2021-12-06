Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremi merkez üssü neresidir?
Van'ın gece yarısı bu kez de4.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Son dakika gelen haber vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremi merkez üssü neresidir? sorularını aratmaya başladı.
VAN (Haberler.com) - Van, saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Afad'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi. Peki Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremi merkez üssü neresidir? korkutan depremle ilgili detaylar haberimizde.
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Bir sonraki paylaşımda ise "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.
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