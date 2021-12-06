VAN (Haberler.com) - Van, saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Afad'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi. Peki Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremi merkez üssü neresidir? korkutan depremle ilgili detaylar haberimizde.

VAN DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

AFAD, 4.9 OLARAK DUYURDU

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bir sonraki paylaşımda ise "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5.0

Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

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