Van'daki Kırgız Türkleri 5 bin yıllık "kökbörü" sporunu yaşatmaya çalışıyor
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Van'daki Kırgız Türkleri 5 bin yıllık "kökbörü" sporunu yaşatmaya çalışıyor

Van'daki Kırgız Türkleri 5 bin yıllık 'kökbörü' sporunu yaşatmaya çalışıyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla bu sporu gelecek kuşaklara taşımak istiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, oluşturdukları "kökbörü" takımıyla bu sporu gelecek kuşaklara taşımak istiyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan yıllar önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, 5 bin yıllık ata sporlarını kurdukları Kökbörü Spor Kulübü ile yaşatmaya çalışıyorlar.

Mahalleye gelen misafirlerine "kökbörü (at sırtında oğlak kapmaca)" oyunuyla görsel şölen sunan Kırgız Türkleri, ayrıca katıldıkları birçok uluslararası müsabakada da ülkeyi temsil ediyor.

"Kökbörü" sporu için ayrılan alanda at sırtındaki gençlerin yerdeki oğlak postunu kapma esnasında verdiği mücadele ilgiyle izleniyor.

Kökbörü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki yıldır çalışmalara ara verdiklerini dile getiren Timur, "Bu ata sporumuzu çocuklarımıza da öğreterek geleceğe taşımak istiyoruz. Özel günlerimizde de oynanan bu oyunda gençlerimiz yeteneklerini sergiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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