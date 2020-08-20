VAN'DAKİ AKDAMAR KİLİSESİ 8'NCİ AYİNE HAZIRLANIYOR
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VAN'DAKİ AKDAMAR KİLİSESİ 8'NCİ AYİNE HAZIRLANIYOR

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bir kere yapılan ve bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan ayin için hazırlıklar başladı.

20.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:15

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bir kere yapılan ve bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan ayin için hazırlıklar başladı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl katılımın sınırlı olacağını söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 6 Eylül'de pandemi kurallarına uygun olarak ayin düzenleneceğini belirtti.

Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistin katıldığı ayin bu yıl 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi kentteki otellerde rezervasyon yaptırırken bu yıl koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı olacağı belirtildi. Türkiye Ermeni patrikliğinden gelecek olan 25 kişilik ekip için hazırlıklar yapılırken, vatandaşlar ayin töreninin Van ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

PANDEMİ KURALLARINA GÖRA AYİN YAPILACAK

Akdamar Adası ve Van Gölü'nün dünyanın kültür mirası olduğun söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:

"Akdamar Adası ve Van Gölü dünyanın kültür mirasıdır. Biz Vanlılara emanet edilmiş. Akdamar Adası'nın üzerinde bir tarihi kilise var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü o kilisede ayin yapılmakta. Bu yılda inşallah 6 Eylül'de orada pandemi kurallarına uygun, daha az kişinin katılımıyla ayin düzenlenecek. Bunun için ilgili mercilerle temas kuruldu. Bizlerde tüm imkanlarımızla orada ayin düzenlemek isteyen ekibin yanında olacağız. Bu ayin ile birlikte kentimizin tanıtımana ve turizmine katkı sağlayacağız. İlimiz ve ülkemiz tarih boyunca tüm inançlara hoşgörü göstermiştir ve bütün inançların yaşamasına ve mabetleri muhafaza etmiştir."

VAN'DAKİ AKDAMAR KİLİSESİ 8'NCİ AYİNE HAZIRLANIYOR

Kaynak: DHA

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