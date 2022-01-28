Van'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Van'a gelen yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;