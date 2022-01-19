VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI - Haberler
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VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Bahçesaray'ın Dikmetaş Mezrası'nda 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olan Ayser Yücel'in (28) doğum sancıları başladı.

VAN (DHA) - Van'ın Bahçesaray'ın Dikmetaş Mezrası'nda 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olan Ayser Yücel'in (28) doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle, yakınları yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Yücel için havalandı. Tipi nedeniyle, mezra sakinleri yolun yaklaşık 200 metresini küreklerle açıp, ambulans helikopteri bekledi. Kısa sürede mezraya inen ambulans helikopter, Yücel'i alarak YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırdı. Tedaviye alınan Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

VAN'DA TİPİ VE KARDA MAHSUR KALAN 250 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Doğum, Van, Güncel, Haber

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